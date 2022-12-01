Силы специальных операций рассказали об увольнении села на юге Украины и показали кадры боя и зачистки населенного пункта.

Интервью бойца очаковского 73-го морского центра СПП имени кошевого атамана Антина Головатого опубликовало Командование Сил специальных операций ВС Украины.

Оператор ССО рассказал о встрече с оккупантом в женском халате и неудавшейся попытке другого захватчика сдаться в плен.

Отмечается, что в том бою бесславно погибли около четырех десятков российских военных. Бойцы ССО уничтожили также состав боекомплекта россиян.

На записи присутствуют и кадры, снятые другим бойцом ССО, получившим ранения в том бою.

— На следующий день были перехваты разговоров противника, где какой-то их старший кричал: «Соседний колхоз уже не наш. Зашли днем 20 человек, их тупо все прое..ли». Была информация, что в общем наша работа, пехоты и артиллерии были уничтожены около сорока человек противника, - отметил боец.

Напомним, за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов: Новоселовское, Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Белогоровка, Яковлевка, Бахмут, Курдюмовка, Красногоровка, Каменка, Водяное, Первомайское и Марьинка на Доне.