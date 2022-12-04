В населенных пунктах Очаковской городской тергромады, Куцурубской и Черноморской сельских территориальных общин Николаевской области с 5 декабря комендантский час будет с 21:00 до 06:00.

Об этом сообщает Николаевская ОВА.

Соответствующие изменения утверждены распоряжением начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима от 2 декабря 2022 №448-р.

— Соблюдайте правила комендантского часа. А также – не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! – призывали в ОВА.

Как сообщалось, вчера, 3 декабря, в 14:15 вражеские обстрелы подвергся одному из населенных пунктов Куцурубской общины Николаевской области. Пострадавших нет.

Кроме того, сегодня ночью, 4 декабря, в 02:40 враг наносил минометный обстрел по акватории Очаковской общины. Пострадавших тоже нет.

Напомним, в Николаевской области с 1 декабря изменилось время действия комендантского часа. Теперь она начинается в 00:00, а заканчивается в 05:00.