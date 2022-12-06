Полицейские разыскивают 16-летнего Егора Хашко из Николаева.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, парень 4 декабря днем ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Полицейские обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого или предоставить другую полезную информацию, сообщить в отделение полиции № 1 Николаевского районного управления ГУНП в Николаевской области по телефонам: (0512) 53-19-05, 44-80-06, (063) 844 55 58 или 102.

Приметы: рост около 190 см, худощавого телосложения, волосы черные, длинные карие, глаза карие.

Был одет в куртку цвета хаки, черные спортивные штаны, коричнево-белые кроссовки, при себе у него был рюкзак.



