Село Партизанское Первомайской громады Николаевской области почти разрушено. Населённый пункт был прифронтовым. До начала полномасштабной войны в нем проживало около 800 человек.

Об этом рассказал местный житель Виталий Бурбицкий, передает Суспільне.

С началом полномасштабной войны мужчина вернулся из Николаева в деревню к матери. Говорит, думал, что там будет спокойнее.

— Где-то в середине марта, ближе к двадцатым числам, стали обстреливать деревню. Я так понимаю из минометов, — рассказывает Виталий Бурбицкий.

Далее, по словам местных, россияне захватили мост, соединявший Партизанское и Благодатное, принадлежащие к одному старостинскому округу.

— Люди, которые на окраинах села жили, говорили, что ходили в ДРГ. Пять-восемь человек, русских военных. Ходили и спрашивали, как проехать, где можно взять еду, – рассказывает Виталий Бурбицкий.

С началом обстрелов с матерью жили в подвале, говорит Виталий. Далее зашедшие в село украинские военные призвали местных эвакуироваться.

— Люди сами уезжали. Кто как мог. По пять, по шесть человек в авто, у кого оно было. С соседями договаривались и уезжали, – рассказывает Виталий Бурбицкий.

С соседями в конце марта уехал и Виталий. Еще одна местная жительница Анжела говорит, что в начале полномасштабной войны с обеспечением проблем не было.

— У нас ребята уезжали, хлеб покупали. Село было сплочено. Купили, привезли, - говорит Анжела Яремко.

Анжела Яремко

Женщина вспоминает, как поехали в Снегиревку за едой еще до оккупации населенного пункта. По пути встретили российскую колонну техники.

— Они выезжали из села Красного на асфальт. И тут на тебя автоматная очередь. Мы притормозили. Мы, наверное, ждали часа, пока они проедут, — говорит Анжела Яремко.

Несмотря на попытки россиян, Партизанское так и не было оккупировано. На 9 декабря в Партизанском остаются неразорванные снаряды, которыми российские войска обстреливали населенный пункт.

— В Партизанском сейчас живет, пожалуй, человек 20. Село – не разминировано. Я не знаю, как быть. Были ранены двое и погиб один житель села нашего, - говорит староста села Раиса Шульга

В селе разрушены 220 домов, школа, сельсовет, медицинское учреждение и библиотека. Отсутствуют мобильная связь, электро-, газо- и водоснабжение.