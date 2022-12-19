В Николаевской области разоблачен очередной пособник оккупантов. 60-летний мужчина во время оккупации Снигиревщины добровольно согласился помогать захватчикам.

Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.

По данным следствия, мужчина во время оккупации Снигиревщины организовал и осуществлял на постоянной основе с использованием собственного автомобиля доставку к боевым позициям, укреплениям и пунктам временной дислокации ВС РФ питьевой воды.

Кроме этого, в октябре текущего года, он помог оккупантам похитить имущество одного из частных сельских предприятий - газовое оборудование, сварочный и шлифовальный аппараты, водопроводный генератор, запчасти для трактора и другие инструменты, которые доставил в позиции ВС РФ и передал им для обеспечения потребностей военного характера.. Также передал оккупантам автомобиль ВАЗ-2110, которым он незаконно завладел со двора местного жителя.

Судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

За указанное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества.

Напомним, что жителю Снигиревки, который сотрудничал с военными РФ и торговал украденными автозапчастями, грозит до пяти лет заключения.