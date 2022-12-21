В Николаевской области в ночь с 31 декабря на 1 января «Пункты несокрушимости» будут работать в штатном режиме.

Об этом корреспондентам «Суспільного» рассказала пресс-секретарь начальника Николаевской областной военной администрации Виктория Олейник.

— «Пункты несокрушимости» будут работать в новогоднюю ночь в штатном режиме. По обычному графику, установленному в каждом пункте, — отметила Виктория Олейник.

Относительно смены комендантского часа в новогоднюю ночь — предварительно по состоянию на 21 декабря изменения графика также не планируются.

— Если будут изменения, об этом будет сообщено раньше времени, — сказала Виктория Олейник.

С первого декабря комендантский час в Николаевской области, кроме деоккупированных населенных пунктов, длится с 00:00 до 05:00. В населенных пунктах Гороховской сельской территориальной общины и Снигиревской городской территориальной общины с 1 декабря введен комендантский час с 18:00 до 06:00.

Напомним, исполнительный комитет Николаевского городского совета дополнил перечень мест праздничной торговли новогодними елками и украшениями во время новогодних праздников на территории Николаева.