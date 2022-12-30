В Николаеве за год выполнен текущий ремонт дорог на 73 улицах города.

Об этом говорится в отчете Николаевского городского головы за 2022 год, опубликованном в газете «Южная правда».

КП «Эла Автодорог с начала 2022 года выполнило текущий ремонт дорог на всех основных улицах города. Устранено более 9 тысяч кв. м ямочности на 73 улицах.

Также администрация районов провела текущий ремонт на 56 улицах общей площадью около 47 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что из бюджета Николаева на нужды Вооруженных сил Украины в 2022 году выделили 121 миллион гривен.