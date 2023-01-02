Около 29 тысяч военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили государственные награды за мужество и героизм, проявленные во время отпора российским оккупантам.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, звание «Герой Украины» присвоили 160 военнослужащим. Кроме того, 44 воинские части наградили почетными отличиями «За мужество и отвагу». 59 бригадам и двум отдельным батальонам вручили боевые флаги.

Напомним, 31 декабря президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды 95 военнослужащим.