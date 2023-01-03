В новогодний вечер, 31 декабря, домой из плена вернулись 7 морских пехотинцев 36 отдельной бригады морской пехоты имени базирующегося в Николаеве контр-адмирала Михаила Билинского.

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

Как сообщалось ранее, 31 декабря произошел еще один обширный обмен военнопленными — в Украину вернулись 140 защитников.

Среди них – николаевские морпехи – защитники Мариуполя.