«Укразалізниця» запускает дополнительные рейсы в Рождество, поезда будут курсировать 6-8 января.
Об этом сообщается в телеграмм-канале перевозчика. Список дополнительных рейсов:
Напомним, 24 декабря «Поезд Святого Николая» отправился на юг Украины, первой остановкой стал город Николаев.
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Україна на шляху до перемоги і у наступному році!Станіслав Мартиросов
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Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
«Укразалізниця» запускает дополнительные рейсы в Рождество, поезда будут курсировать 6-8 января.
Об этом сообщается в телеграмм-канале перевозчика. Список дополнительных рейсов:
Напомним, 24 декабря «Поезд Святого Николая» отправился на юг Украины, первой остановкой стал город Николаев.