Николаевская областная станция переливания крови свелась к горожанам-носителям I(-) и III(-) групп с просьбой срочно сдать кровь.

Соответствующий пост был опубликован в телеграмм-канале станции.

«Уже несколько дней мы обращаемся за помощью, но, к сожалению, граждане не отреагировали на наш запрос. Пожалуйста, все, кто имеет возможность сдать кровь данных групп, отзовитесь как можно скорее!» — говорится в сообщении.

Адрес: переулок Радио, 2. Станция принимает кровь с 8:00 до 13:00. При себе иметь паспорт.