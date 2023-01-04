Херсонская областная энергоснабжающая компания угрожает горожанам судом в случае невыплаты задолженности за электроэнергию.

Компания начала рассылать по городу и областям подобные письма с требованиями. Одно из них опубликовали в Telegram-группе «Херсон: Война без фейков».

Херсонцев действия коммунальщиков возмущают. В комментариях горожане пишут, что потеряли заработок из-за постоянных обстрелов и нежелания сотрудничать с россиянами в оккупации, а теперь их заставляют выплачивать долги.

— Люди были в оккупации почти 9 месяцев, потеряли работу, как им жить? Почему нет никакой денежной помощи? Значит, кто уехал – они получают помощь, они беженцы, а кто остался, как выживать? Почему этот вопрос никто не затрагивает, — отмечает один из жителей города.

Также люди отмечают, что россияне запугивали некоторым отключением и многие частично оплачивали их счета. У людей не было выбора в этой ситуации.

Некоторые горожане посоветовали ввести обновленные показания счетчиков, тогда энергопоставляющая компания произведет перерасчет.

Ранее жители Херсона рассказали, как пережили восемь месяцев российской оккупации и что чувствовали, когда их уволили.