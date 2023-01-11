Стали известны популярные и редкие имена, которыми жители Николаевской области называли детей в течение 2022 года.

Как сообщила «Николаевским новостям» начальница Центрального отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Управления государственной регистрации Южного межрегионального управления Министерства юстиции Ольга Донченко, самыми популярными женскими именами в 2022 году в Николаевской области стали: Полина, Анна, Елизавета, София, Алиса, Вероника, Милана, Мария, Виктория, Ева.

А мальчиков чаще называли Дмитрий, Богдан, Егор, Станислав, Тимофей, Иван, Владимир, Сергей, Роман, Артем, Максим, Александр, Владислав, Матвей, Даниил.

Среди редких имен для мальчиков – Аким, Эльдар, Всеволод, Эдвард, Алишер, Антоний, Савва, Златан, Леон, Доминик, Стефан, Эмиль, Фаддей, Хомиджон, Дамир, Герман, Хазар, Ибрагим

Также были зарегистрированы такие женские имена, как Жасмин, Адель (Аделина), Аврора, Лили, Каталия, Камилла, Асена, Элина, Николетта, Авиталь-Азалина, Мия, Ника, Ясмина, Арина, Эмилия, Амина, Лионнела, Феврония, Эмма, Аврора, Илана.

Напомним, в 2022, военном году, в Николаеве родилось 1514 детей. Отметим, что, например, в 2020 году в городе родился 4 тысячи 401 ребенок , что примерно в три раза больше, чем в нынешнем году.