Индия обогнала Китай по численности населения. На конец 2022 года население страны составило 1,417 млрд человек, что на 5 млн больше цифры, объявленной в КНР.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные World Population Review.

По оценкам World Population Review, по состоянию на 18 января население Индии достигло 1,423 млрд человек. Исследовательская платформа Macrotrends утверждает, что в стране проживает 1,428 млрд человек.

Отмечается, что Индия, где половина населения младше 30 лет, в ближайшие годы станет самой быстрорастущей крупной экономикой в мире.

По оценкам ООН, более половины прогнозируемого прироста населения мира в период с 2022 по 2050 год будут сосредоточены в восьми странах: Конго, Египте, Эфиопии, Индии, Нигерии, Пакистане, Филиппинах и Танзании.

Напомним, накануне власти Китая объявили, что в прошлом году население страны впервые с 1960-х годов сократилось по сравнению с предыдущим годом на 850 тысяч человек и составило 1,411 млрд человек.