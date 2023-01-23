Российские оккупанты активно миновали временно захваченные территории. Только в освобожденных частях Херсонской и Николаевской областей заминированы почти 900 тысяч гектаров земли.

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» бригадного генерала Александра Тарнавского.

— Захватчики успели заменить около 680 тысяч гектаров на освобожденной в прошлом году части Херсонской области. Это только по приблизительным подсчетам. Еще 200 тысяч гектаров – заминированные участки Николаевщины, – сказал он.

Тарнавский подчеркнул, что после деоккупации территорий, украинские специалисты сразу начинают их зачистку от взрывчатки.

— Специалисты Сил обороны на таврическом направлении каждый день выходят на охоту за смертоносным наследием агрессора. Они ежесекундно рискуют жизнью, чтобы снова сделать безопасными освобожденные территории Украины. Этим мы кардинально отличаемся от врага, добавил он.

Напомним, что в Украине появилась карта взрывоопасных территорий.