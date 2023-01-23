Мэры городов Украины обратились к президенту Владимиру Зеленскому с целью защитить городского голову Чернигова Владислава Атрошенко, которого решением суда лишили должности.

Об этом городской голова Николаева Александр Сенкевич рассказал в интервью в программе «У ЛІЖКУ».

Он напомнил, что решением суда мэр Чернигова Владислав Атрошенко лишен права занимать должность городского головы сроком на 1 год. После этого случая мэры украинских городов вместе с Ассоциацией городов Украины сделали заявление и выступили против отстранения Владислава Атрошенко.

— Он рисковал своей жизнью, он не побежал, а остался в городе. Но ему, чтобы обеспечить собственную работу и сосредоточиться на работе в городе, нужно было обеспечить безопасность собственной семьи. Если у меня была возможность, у меня была машина и моя жена села и вывезла семью, то у него такой возможности не было и он использовал машину, насколько я знаю, она принадлежала горсовету и вывез ее (жену, – ред.), а сам остался в городе защищать город. Я не вижу где здесь коррупция, — отметил Александр Сенкевич.

Мэр считает, что это все «неудачное стечение обстоятельств» и мэра чернигова вернут на должность.

— Из этого делается извращение. Это дело рассматривается в суде каком-то районном Львовской области. Это очень показательно. Я надеюсь, что этот вопрос будет решен в апелляционной инстанции. Мы обратились к президенту и попросили его обратить внимание на этот вопрос. Я надеюсь, что это просто неудачное стечение обстоятельств, — уверен мэр Николаева.

Напомним, глава Вознесенской районной военной администрации Сергей Шурабура требует уволить работников Южноукраинской АЭС, которые не хотят лишать мандатов депутатов пророссийских партий.