В понедельник, 23 января, в Николаеве прошли два концерта юмористов студии «Квартал 95» и звезд украинской эстрады.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОВА.

На концерте вместе с артистами «Квартала 95» выступили певицы Злата Огневич и Роксолана и певец Владимир Дантес.

«Во время выступлений они благодарили защитников и защитниц, а также город-герой Николаев за мужество и отпор врага. Каждый из концертов заканчивался совместным исполнением Государственного гимна Украины. Это уже не первые меры для военных украинских звезд в Николаеве. Таким образом, артисты дарят поддержку и хорошее настроение нашим военнослужащим», — говорится в сообщении.

Напомним, в мае в Николаеве перед военнослужащими выступили актеры команды «95-го квартала» и группа «Pianoбой».