В пятницу, 27 января, в Николаеве электротранспорт вышел на маршруты, однако движение троллейбусов и трамваев не будет происходить в часы планового отключения электроэнергии.
Об этом сообщает Николаевский городской совет.
Таким образом, электротранспорт не будет работать:
Развоз очищенной воды электротранспортом планируется согласно определенному графику.
Напомним, энергетики Николаевской области получили энергетическое оборудование от международных партнеров для возобновления электроснабжения в области.
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В пятницу, 27 января, в Николаеве электротранспорт вышел на маршруты, однако движение троллейбусов и трамваев не будет происходить в часы планового отключения электроэнергии.
Об этом сообщает Николаевский городской совет.
Таким образом, электротранспорт не будет работать:
Развоз очищенной воды электротранспортом планируется согласно определенному графику.
Напомним, энергетики Николаевской области получили энергетическое оборудование от международных партнеров для возобновления электроснабжения в области.