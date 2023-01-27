В пятницу, 27 января, в Николаеве электротранспорт вышел на маршруты, однако движение троллейбусов и трамваев не будет происходить в часы планового отключения электроэнергии.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

Таким образом, электротранспорт не будет работать:

с 8:00 до 10:00

с 14:00 до 16:00

с 20:00 до 22:00.

Развоз очищенной воды электротранспортом планируется согласно определенному графику.

Напомним, энергетики Николаевской области получили энергетическое оборудование от международных партнеров для возобновления электроснабжения в области.