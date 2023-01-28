Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что многолетние елки возле горсовета необходимо было убрать еще тогда, когда они выросли до второго этажа здания.

Об этом он заявил во время прямого эфира в соцсетях.

— Елки были старые... Деревья нужно было давно убрать, еще когда они достигли второго этажа, но вовремя это не сделали. Мы уже пытались найти технологию выкопать их, но это было невозможно. Вовремя не сделали, потом было жалко, потом не хотели брать ответственность: «А что скажет общественность?». Поэтому можно закрывать глаза, делать вид, что ничего не происходит, пусть ураган все постепенно уничтожит. Или все же взять на себя ответственность, – рассказал Александр Сенкевич.

Спиленные деревья передали в Николаевский зоопарк.

Весной коммунальщики решат, будут ли высаживать на этом же месте новые деревья и какие именно.

Как сообщалось, в ночь на 26 января у здания спилили многолетние елки по одну из сторон от главного входа.

По состоянию на утро 27 января перед зданием Николаевского городского совета спилили елки, оставшиеся после прошлой рубки.

Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа обратилась в прокуратуру по поводу уничтожения деревьев возле здания Николаевского городского совета.

В свою очередь Департамент ЖКХ настаивает, что спил елок возле мэрии был законным и плановым.