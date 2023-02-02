Николаев получил четыре километра стальных труб от Дании для восстановления газовых сетей.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского городского совета.

— Акционерное общество «Николаевгаз» получило четыре километра стальных труб от Южной стратегии развития Southern Development Strategy при поддержке правительства Дании, – говорится в сообщении.

По словам главы правления компании Татьяны Бузовской, это бесценная помощь в это непростое время.

— У нас есть километры изуродованных вражескими обстрелами газовых сетей, которые необходимо заменить. С первых дней деоккупации мы работаем в населенных пунктах, которые по враждебной агрессии были лишены услуги распределения газа. Эти трубы будут направлены на возобновление газоснабжения в Витовском районе Николаевской области, – отметила она.

Как сообщалось, правительство Дании выразило готовность помочь Николаеву восстановить разрушенную инфраструктуру. В Николаеве состоялась встреча представителей Дании и Украины по поводу планирования дальнейшего восстановления города. Министр по делам международного развития и глобальной климатической политики Дании Дэн Йоргенсен отметил, что его страна сделает все необходимое для восстановления Николаева. Он отметил, что Дания поддерживает Украину всеми имеющимися средствами, поскольку считает ее народ героями в этой борьбе и хочет приносить пользу.