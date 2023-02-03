Дания выделила николаевским полицейским и силам безопасности помощь из экстренного пакета для Украины на сумму 15 миллионов крон (около 2 миллионов евро).

Об этом сообщает Посольство Дании в Украине.

Денежные средства были выделены через Программу развития Организации объединенных наций (ПРООН).

Поставка содержит:

передвижные радиаторы и электрические обогреватели

кабель

принадлежности для приготовления пищи: печи и дымоходы

фонарики

портативные зарядные станции

дизельные нагреватели

металлические раскладушки.

«Украинская полиция будет выполнять свою важную функцию с теплом и светом!», - говорится в сообщении посольства.

Ранее глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что Дания собирается открыть консульство в Николаеве.

Как сообщалось, правительство Дании выразило готовность помочь Николаеву восстановить разрушенную инфраструктуру. В Николаеве состоялась встреча представителей Дании и Украины по поводу планирования дальнейшего восстановления города. Министр по делам международного развития и глобальной климатической политики Дании Дэн Йоргенсен отметил, что его страна сделает все необходимое для восстановления Николаева. Он отметил, что Дания поддерживает Украину всеми имеющимися средствами, поскольку считает ее народ героями в этой борьбе и хочет приносить пользу.

Делегацию из Дании, посетившую Николаев 30 января, поразили разрушения, вызванные российской агрессией.