Жители Николаевского района в понедельник, 6 февраля, останутся без света до вечера. Причина – плановые ремонтные работы сети.

Об этом сообщили в «Николаевоблэнерго».

Ремонтные работы касаются жителей Варваровки, Большой и Малой Коренихи, Кирияковки, Петрово-Солонихи, Каменной Балки, Радсада, Старой и Новой Богдановки, а также поселка Весеннего.

— Заявка до 17 часов. Если будет возможность, то потребляют потребителей раньше, — отметили на предприятии.

Также отмечается, что почасовые отключения в Николаеве и области с утра не применяются.

Ранее сообщалось, что из-за того, что часть украинских ТЭС и одна АЭС временно контролируются Россией, в энергосистеме увеличился дефицит. Чтобы устранить эту проблему, нужно нарастить импорт электричества.