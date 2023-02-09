Украина направила консулов в Турцию для помощи украинцам. Вероятно, еще пять украинцев находятся под завалами.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

— Дипломаты везут теплую одежду, предметы первой необходимости, лекарства. На месте они будут координировать поиски пропавших граждан, оказание медицинской помощи пострадавшим и организацию эвакуации, отметил он.

По словам пресс-секретаря МИД, вероятно еще 5 украинцев находятся под завалами. Министерство и посольство активно взаимодействуют с турецкими властями ради их спасения.

Одна гражданка Украины была госпитализирована — ее жизни ничего не угрожает.

— В общей сложности дипломаты уже разыскали 103 украинца. Остальные 22 гражданина не выходят на связь. Работаем над установлением мест их нахождения, поддерживаем связь с родными, — добавил представитель МИД.

Как известно, ночью 6 февраля в приграничных районах Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Затем последовало повторное землетрясение, после которого последовали десятки афтершоков. Это самое сильное землетрясение в Турции с 1939 года. Подземные толчки ощущались также в Египте, Ливане и Ираке. По состоянию на 8 февраля 2023 года число погибших превысило 11 тысяч человек.

На Южноукраинской атомной электростанции зафиксировали эхо землетрясений в Турции, однако она способна выдержать подземные толчки мощностью до семи баллов по шкале Рихтера.