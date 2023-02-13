Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета в 2022 году достиг экономии в размере 600 миллионов гривен.

Об этом на брифинге сообщил директор департамента ЖКХ Дмитрий Бездольный, пишут «НикВести».

По словам Дмитрия Бездольного в этом году департамент ЖКХ запланировал много работ и по ремонтам пострадавших объектов, ведь в 2022 году проведение некоторых работ было невозможным.

— В прошлом году экономия по использованию средств была значительной – департамент сэкономил почти 50% бюджета в прошлом году. Некоторые работы были неуместны во время войны, проведение некоторых было невозможным. На этот год у нас очень много планов и по ремонтам пострадавших объектов, – прокомментировал Дмитрий Бездольный.

Он добавил, что в ближайшее время состоится совещание, на котором будет определяться на какие неотложные нужды будет направлено финансирование.

— Куда эти деньги будут перенаправлены, будет решаться исходя из нужд. На этот год есть сумма, доказанная департаменту ЖКХ, – резюмировал Дмитрий Бездольный.

Напомним, что уже в этом году в Николаеве начнут восстанавливать объекты в общественных местах, пострадавших от обстрелов россиян. Ущерб, нанесенный российскими войсками жилому фонду Николаева, предварительно оценивается в сумму около 385 миллионов евро. После обстрелов оккупантов серьезных повреждений получили восемь жилых домов Николаева, поэтому некоторые подъезды из них не подлежат восстановлению и нуждаются в разборе.

Кроме того, из-за разрушенных российскими ракетами учебных заведений Николаева, ущерб экологии составил более 562 миллионов гривен.