В Николаеве будут судить местную жительницу, которая собирала и передавала представителям государства-агрессора информацию об ВСУ.

Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.

По данным следствия, 49-летняя женщина собирала информацию о перемещении оружия, боеприпасов и техники Вооруженных сил Украины по городу Николаеву.

— В частности, в августе злоумышленница распространила предварительно сделанные фотоснимок и видеозапись с изображением элементов военного самолета, которые перемещались военным грузовым автомобилем по городу. В конце августа и в сентябре прошлого года распространила сообщения с информацией о перемещении вооружения по Николаеву, достоверно понимая, что указанная информация собирается для дальнейшей передачи государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины. Указанное сообщение было размещено в качестве ответа на сообщение администратора антиукраинского телеграмм-канала о необходимости отправки такой информации, — отметили в прокуратуре.

Кроме того, злоумышленница всячески поддерживала российских захватчиков, отрицая вооруженную агрессию РФ против Украины. Так, во время личной переписки с одним из пользователей антиукраинского телеграмм-канала на сообщение о ситуации в городе она указала - «Подождите, у нас воды нет, отопления не будет, т.к. эти идиоты хотят соленую воду в систему залить, свет вырубят. А потом придут нормальные правители – русские и наведут порядок, так в первых рядах такие будут кричать за них и паспорта получат)) ждемсс переобувания))».

Женщине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Напомним, что санкция статей за указанное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до двенадцати лет.

Напомним, что сотрудники спецслужбы сообщили о подозрении бывшему офицеру Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, который предал военную присягу на верность украинскому народу и перешел на сторону врага.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ разоблачили противоправную деятельность бывшего первого заместителя министра здравоохранения, которого правительство уволило на прошлой неделе. В настоящее время экс-чиновнику доложено о подозрении по ст. 321-2 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленного порядка доклинического изучения, клинических испытаний и государственной регистрации лекарственных средств).