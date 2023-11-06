З початку року на Миколаївщині зареєстрована 3031 пожежа, у порівнянні з минулим роком збільшення на 47%.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС Миколаївської області.

Також зазаначається, що на пожежах загинуло 53 людини, що на 4% вище показника минулого року. Постраждало 43 людини, що на 9% менше, ніж торік.

Вогнеборці повідомили, що у 2022 році відбулося 2068 пожеж на яких загинули 51, а постраждали 47 людей.

Як відомо, на минулому тижні зареєстровано 44 пожежі:

33 на відкритій території, з них 1 — унаслідок бойових дій;

10 у житлі;

1 в інших місцях.

Нагадаємо, у Первомайському районі Миколаївщини виникла пожежа у квартирі п’ятиповерхового житлового будинку.