З початку року на Миколаївщині зареєстрована 3031 пожежа, у порівнянні з минулим роком збільшення на 47%.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС Миколаївської області.
Також зазаначається, що на пожежах загинуло 53 людини, що на 4% вище показника минулого року. Постраждало 43 людини, що на 9% менше, ніж торік.
Вогнеборці повідомили, що у 2022 році відбулося 2068 пожеж на яких загинули 51, а постраждали 47 людей.
Як відомо, на минулому тижні зареєстровано 44 пожежі:
Нагадаємо, у Первомайському районі Миколаївщини виникла пожежа у квартирі п’ятиповерхового житлового будинку.
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З початку року на Миколаївщині зареєстрована 3031 пожежа, у порівнянні з минулим роком збільшення на 47%.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС Миколаївської області.
Також зазаначається, що на пожежах загинуло 53 людини, що на 4% вище показника минулого року. Постраждало 43 людини, що на 9% менше, ніж торік.
Вогнеборці повідомили, що у 2022 році відбулося 2068 пожеж на яких загинули 51, а постраждали 47 людей.
Як відомо, на минулому тижні зареєстровано 44 пожежі:
Нагадаємо, у Первомайському районі Миколаївщини виникла пожежа у квартирі п’ятиповерхового житлового будинку.