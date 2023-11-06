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Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради повторно оголосив тендер на ремонт пошкодженого будинку по вулиці Вокзальна, 61.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Попереднього разу через відсутність пропозицій торги довелося скасувати.

Ремонтні роботи підрядник має виконати до 11 грудня цього року за 7 мільйонів 712 тисяч 214 гривень.

Як раніше повідомлялося, мова йде про заміну вікон та дверей, розібрання покриття підлог, ремонт стін та покрівлі, ремонт балконів та інше. Також підрядник повинен облаштувати паркінг, встановити лавки та урни.

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Нагадаємо, що на відновлення пошкоджених внаслідок російських обстрілів багатоповерхівок з бюджету Миколаєва цього року виділили 40 мільйонів гривень.

Першу пошкоджену обстрілами багатоповерхівку Миколаєва почали відновлювати коштом міського бюджету у липні 2023 року. Йдеться про будинок на Крилова, в який влітку 2022 року влучила російська ракета.

Згодом Департамент ЖКГ оголосив торги на відновлення п'ятиповерхівки у центрі Миколаєва, яку восени 2022 року зруйнувала російська ракета.

Також міська рада підтримала спрямування коштів з бюджету Миколаєва на технічне обстеження приватних будинків, що постраждали від війни.