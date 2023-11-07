У Вознесенському районі Миколаївщини через збройну агресію РФ пошкоджень зазнали 493 будівлі, з них одна багатоповерхівка повністю зруйнована та підлягає зносу.

Про це розповіла під час брифінгу розповіла в.о. начальника Вознесенської райвійськадміністрації Антоніна Шарата, пишуть «НикВести».

Нагадаємо, що на початку вторгнення на території Вознесенського району, що включає п'ять територіальних громад, відбувались активні бойові дії. За словами посадовиці, місцеві оборонці змогли відбити ворога, але це супроводжувалося значними втратами як у людях, так і в майнових активах.

— До реєстру пошкодженого майна у нас внесено 493 об'єкти, в основному це житловий сектор, багатоповерхівки. Є одна повністю зруйнована багатоповерхівка, яка повністю підлягає демонтажу та виселенню громадян. Є пошкоджені школи, дитсадки і заклади охорони здоров'я. Ми понесли значні втрати, – прокоментувала Антоніна Шарата.

Також важливо відзначити, що на початку конфлікту населення Вознесенського району складало 177 тисяч осіб, але через повномасштабне вторгнення російських військ кількість внутрішньо переміщених осіб зросла значно, сягнувши більше 21 тисячі в грудні 2022 року. На початку листопада кількість ВПО складала 17 тисяч осіб.

Нагадаємо, що внаслідок ворожих обстрілів житлової, соціальної та енергетичної інфраструктури, Миколаївській області завдано збитків на 90 мільярдів гривень.

Раніше повідомлялось про те, що міжнародні партнери допомогли Вознесенську відремонтувати укриття у школі та дитсадку.