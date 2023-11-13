Станом на понеділок, 13 листопада, Миколаївській обласній станція переливання крові терміново потрібні донори крові всіх груп, особливо 2 і 3 негативної.
Про це повідомляє платформа ДонорUA у своєму дописі на Facebook та Миколаївська обласна станція переливання крові.
У Миколаєві потрібна кров груп I(-), II(-), III(-) та IV(-). Також потрібні тромбоцити II(+) та II(-).
Цього тижня по Україні особливо потрібні донори крові таких груп:
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.
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Станом на понеділок, 13 листопада, Миколаївській обласній станція переливання крові терміново потрібні донори крові всіх груп, особливо 2 і 3 негативної.
Про це повідомляє платформа ДонорUA у своєму дописі на Facebook та Миколаївська обласна станція переливання крові.
У Миколаєві потрібна кров груп I(-), II(-), III(-) та IV(-). Також потрібні тромбоцити II(+) та II(-).
Цього тижня по Україні особливо потрібні донори крові таких груп:
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.