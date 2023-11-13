Станом на понеділок, 13 листопада, Миколаївській обласній станція переливання крові терміново потрібні донори крові всіх груп, особливо 2 і 3 негативної.

Про це повідомляє платформа ДонорUA у своєму дописі на Facebook та Миколаївська обласна станція переливання крові.

У Миколаєві потрібна кров груп I(-), II(-), III(-) та IV(-). Також потрібні тромбоцити II(+) та II(-).

Цього тижня по Україні особливо потрібні донори крові таких груп:

Київ: Київський міський центр крові — всі групи крові;

Вінниця: всі групи крові;

Кропивницький: всі групи крові;

Дніпро: всі групи крові;

Харків: всі групи крові;

Херсон: всі групи крові;

Запоріжжя: 1-, 2-, 3-, 4-;

Львів: 3-, 4-;

Чернігів: 2+, 3+, 4+;

Одеса: Обласна станція переливання — всі групи крові, Обласна дитяча лікарня — 1-, 2+/-, 3-, 4+.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.