У Миколаєві підозрюваного у поширенні інформації про дислокацію підрозділів ЗС України помістили під варту без права на заставу.
Про це повідомили у Центральному суді Миколаєва.
Зазначається, що 33-річний миколаївець надсилав росіянам посилання на графічні координати місць, де на його думку перебувають підрозділи ЗСУ або які можуть використовуватись за військовим призначенням. Серед цих об’єктів навчальні та медичні заклади і гуртожиток.
В судовому засіданні підозрюваний визнав свою провину, проте причини дій не пояснив. Просив суд обрати йому запобіжний захід у виді домашнього арешту, посилаючись на проблеми зі здоров’ям.
Слідчий суддя Іван Дірко врахувавши ризики того, що підозрюваний може переховуватись, вирішив застосувати щодо нього запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави.
Нагадаємо, що у Миколаєві суд відправив під варту 59-річну підозрювану в організації псевдореферендуму в Херсоні.
Раніше Центральний районний суд Миколаєва взяв під варту мешканку Чорнобаївки, яка, за інформацією слідства, допомагала проводити окупантам «референдум» про приєднання до РФ.
Також повідомлялося, що Служба безпеки України в Миколаївській області викрила російську агентурну мережу з 13 місцевих жителів, які працювали на ФСБ.
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У Миколаєві підозрюваного у поширенні інформації про дислокацію підрозділів ЗС України помістили під варту без права на заставу.
Про це повідомили у Центральному суді Миколаєва.
Зазначається, що 33-річний миколаївець надсилав росіянам посилання на графічні координати місць, де на його думку перебувають підрозділи ЗСУ або які можуть використовуватись за військовим призначенням. Серед цих об’єктів навчальні та медичні заклади і гуртожиток.
В судовому засіданні підозрюваний визнав свою провину, проте причини дій не пояснив. Просив суд обрати йому запобіжний захід у виді домашнього арешту, посилаючись на проблеми зі здоров’ям.
Слідчий суддя Іван Дірко врахувавши ризики того, що підозрюваний може переховуватись, вирішив застосувати щодо нього запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави.
Нагадаємо, що у Миколаєві суд відправив під варту 59-річну підозрювану в організації псевдореферендуму в Херсоні.
Раніше Центральний районний суд Миколаєва взяв під варту мешканку Чорнобаївки, яка, за інформацією слідства, допомагала проводити окупантам «референдум» про приєднання до РФ.
Також повідомлялося, що Служба безпеки України в Миколаївській області викрила російську агентурну мережу з 13 місцевих жителів, які працювали на ФСБ.