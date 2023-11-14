У Миколаєві підозрюваного у поширенні інформації про дислокацію підрозділів ЗС України помістили під варту без права на заставу.

Про це повідомили у Центральному суді Миколаєва.

Зазначається, що 33-річний миколаївець надсилав росіянам посилання на графічні координати місць, де на його думку перебувають підрозділи ЗСУ або які можуть використовуватись за військовим призначенням. Серед цих об’єктів навчальні та медичні заклади і гуртожиток.

В судовому засіданні підозрюваний визнав свою провину, проте причини дій не пояснив. Просив суд обрати йому запобіжний захід у виді домашнього арешту, посилаючись на проблеми зі здоров’ям.

Слідчий суддя Іван Дірко врахувавши ризики того, що підозрюваний може переховуватись, вирішив застосувати щодо нього запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Нагадаємо, що у Миколаєві суд відправив під варту 59-річну підозрювану в організації псевдореферендуму в Херсоні.

Раніше Центральний районний суд Миколаєва взяв під варту мешканку Чорнобаївки, яка, за інформацією слідства, допомагала проводити окупантам «референдум» про приєднання до РФ.

Також повідомлялося, що Служба безпеки України в Миколаївській області викрила російську агентурну мережу з 13 місцевих жителів, які працювали на ФСБ.