Команда аналітиків Deep State повідомила, що на Сватівському та Бахмутському напрямках росіяни застосували хімічну зброю.

Про це повідомляється в аналітичній записці Deep State.

«Швидше за все, ворог використав хлорпікрин, якого в запасах чимало, і який вже неодноразово використовувався проти наших військ», — йдеться у повідомленні.

Там додали, що на фронті Авдіївка залишається найгарячішою точкою, проте росіяни ведуть наступальні дії на багатьох інших ділянках, що створює суттєві проблеми в управлінні резервами.

Там додали, що РФ свої резерви не жаліє, відправляючи в бій підрозділи до їх злагодження. Як приклад, 104 десантно-штурмова дивізія ворога, яка мала до 1 грудня проходити злагодження. Вона вже перебуває на Херсонщині, або знаходиться на марші.

Нагадаємо, російські військові розстріляли родину в окупованій Волновасі Донецької області у власному будинку.