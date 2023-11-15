Команда аналітиків Deep State повідомила, що на Сватівському та Бахмутському напрямках росіяни застосували хімічну зброю.
Про це повідомляється в аналітичній записці Deep State.
«Швидше за все, ворог використав хлорпікрин, якого в запасах чимало, і який вже неодноразово використовувався проти наших військ», — йдеться у повідомленні.
Там додали, що на фронті Авдіївка залишається найгарячішою точкою, проте росіяни ведуть наступальні дії на багатьох інших ділянках, що створює суттєві проблеми в управлінні резервами.
Там додали, що РФ свої резерви не жаліє, відправляючи в бій підрозділи до їх злагодження. Як приклад, 104 десантно-штурмова дивізія ворога, яка мала до 1 грудня проходити злагодження. Вона вже перебуває на Херсонщині, або знаходиться на марші.
Нагадаємо, російські військові розстріляли родину в окупованій Волновасі Донецької області у власному будинку.
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Команда аналітиків Deep State повідомила, що на Сватівському та Бахмутському напрямках росіяни застосували хімічну зброю.
Про це повідомляється в аналітичній записці Deep State.
«Швидше за все, ворог використав хлорпікрин, якого в запасах чимало, і який вже неодноразово використовувався проти наших військ», — йдеться у повідомленні.
Там додали, що на фронті Авдіївка залишається найгарячішою точкою, проте росіяни ведуть наступальні дії на багатьох інших ділянках, що створює суттєві проблеми в управлінні резервами.
Там додали, що РФ свої резерви не жаліє, відправляючи в бій підрозділи до їх злагодження. Як приклад, 104 десантно-штурмова дивізія ворога, яка мала до 1 грудня проходити злагодження. Вона вже перебуває на Херсонщині, або знаходиться на марші.
Нагадаємо, російські військові розстріляли родину в окупованій Волновасі Донецької області у власному будинку.