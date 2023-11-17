За позовом прокуратури територіальній громаді повернуто земельну ділянку розташовану в межах пляжної зони прибережної захисної смуги Чорного моря в курортній зоні «Коблеве».

За даними Миколаївської обласної прокуратури, у 2022 році судом було підтверджено неможливість набуття права приватної власності земельної ділянки прибережної зони площею 2 гектари. Так, як її відведення відбулось з порушеннями земельного, водного та містобудівного законодавства.

Але виявилося, що «власник» не захотив «прощатися» з ділянкою та виконувати судове рішення, тому передав землю у властність товариства з обмеженою відповідальністю, засновниками якого є близькі його оточенню люди.

Тому прокуратура звернулася до господарського суду з позовом до цього товариства з обмеженою відповідальністю, який задовольнили у повному обсязі. Рішенням суду припинено право власності товариства на спірну ділянку ринковою вартістю майже 6,5 мільйонів гривень та зобов’язано повернути її у власність громади.

«Вкотре наголошуємо, що відповідно до вимог законодавства землі прибережних захисних смуг, пляжних зон мають перебувати виключно у державній або комунальній власності та забезпечувати безперешкодний доступ громадян до водних об’єктів. Укладення будь-якої кількості незаконних правочинів або інших оборудок щодо земель узбережжя Чорного моря не є перешкодою для відновлення прав народу України на ці території, які перебувають під особливою охороною держави», — зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, на Миколаївщині прокуратура відстояла повернення державі земельної ділянки водного фонду площею понад 22,8 гектара та вартістю 53 мільйонів гривень.