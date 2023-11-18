В Україні з’явилася інтерактивна мапа з цифровими освітніми центрами для навчання та соціалізації учнів і учениць. Уже функціонують 154 такі центри в 17 областях.

Цифрові освітні центри не можуть замінити закладів освіти, але надають доступ до онлайн-навчання та спілкування з однолітками, повідомляє МОН.

Кожен освітній простір має розклад академічних і позашкільних активностей, а також все необхідне для навчання — від гаджетів до матеріалів для гри й дозвілля.

Тут діти можуть спілкуватися з однолітками, отримувати допомогу в підготовці до іспитів чи профорієнтаційну підтримку.

Усі послуги є безоплатними.

Щоб долучитися до занять, достатньо поспілкуватися із тьютором/фасилітатором та отримати розклад.

Уже функціонують 154 такі центри в 17 областях: Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, місті Києві та Київській області, Черкаській, Миколаївській, Одеській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській.

У Миколаївській області наразі функціонують 18 таких центрів. Один з них знаходиться у Миколаєві. Також центри є у Галициновому, Березанці, Горохівському, Вознесенську, Новій Одесі, Березнегуватому, Широкому, Баштанці, Доманівці, Інгулці, Снігурівці.

Конкретних адрес не називають з міркувань безпеки, утім на інтерактивній мапі доступні номери, за якими можна дізнатися детальну інформацію.

Щоб отримати докладну інформацію про роботу центрів, телефонуйте на гарячу лінію — 0 800 409 845 (графік роботи гарячої лінії з 10:00 до 16:00).

Нагадаємо, Дитячий фонд ООН (UNICEF) передав Миколаївській області 3,3 тисячі ноутбуків, навушники та комп’ютерні миші для організації дистанційного навчання.