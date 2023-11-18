У четвер, 16 листопада для міських, селищних та сільських голів територіальних громад Миколаївської області було проведено навчання щодо здійснення закупівель на маркетплейсі — Прозорро Маркет (Prozorro Market).

Навчання відбулось в рамках проведеної під головуванням начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, повідомили в пресслужбі Миколаївській ОВА.

Так, директор державної установи «Професійні закупівлі» Євген Якубовський розповів присутнім про механізм роботи державного маркетплейса та основні його технічні характеристики як інструменту для провадження прозорої та відкритої діяльності.

— Одною із головних переваг системи Prozorro Market є зручність та швидкість. Адміністраторами ресурсу реформовані та стандартизовані технічні завдання на основні товари, які представлені в маркеті, тому замовнику не потрібно ні готувати тендерну документацію, ні визначати технічні вимоги на товар, що значно спрощує процес здійснення закупівель, – зазначив Євген Якубовський.

За словами Євгена Якубовсьоко, натепер кожен третій замовник в Україні здійснює конкурентні закупівлі за допомогою системи Prozorro Market.

Зі своєї сторони Віталій Кім наголосив на тому, що в межах чинної програми «Прозорість та підзвітність» громади області, користуючись цим ресурсом, зможуть підтвердити свою добропорядність та чесність як перед державою, так і перед іноземними партнерами.

Раніше, що у жовтні Миколаївській ОВА, завдяки проведенню торгів з використанням системи Prozorro-market, лише по трьох позиціях суму закупівлі вдалось знизити на понад 22%.

Нагадаємо, що в жовтні Віталій Кім створив робочу групу при Миколаївській обласній військовій адміністрації, завданням якої буде забезпечення прозорості та підзвітності діяльності публічних органів.