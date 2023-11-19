Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) задокументувало 10 випадків фізичного насильства та 6 випадків погроз через суперечки між парафіянами різних православних юрисдикцій в Україні. Реакцію правоохоронців на це назвали «неадекватною».

Про це пише hromadske з посиланням на інформацію ООН.

Помічниця Генерального секретаря з прав людини УВКПЛ Ілзе Брандс Керіс під час засідання Ради безпеки ООН 17 листопада відзначила зростання напруженості між вірянами Української православної церкви московського патріархату та Православної церкви України. За її словами, у низці випадків ця напруженість виявилася в насильницьких інцидентах.

Водночас Ілзе Брандс Керіс заявила, що «реакція українських правоохоронних органів у цих випадках була неадекватною».

«Вони не змогли розслідувати інциденти достатньою мірою та вжити заходів для захисту членів УПЦ», — пояснила вона.

Керіс згадала, що з лютого 2022 року з понад 6600 кримінальних справ, порушених за колабораціонізм та інші злочини, пов’язані війною, 68 стосуються священнослужителів УПЦ.

Вона закликала «забезпечити повну повагу прав на належну правову процедуру та справедливий судовий розгляд у цих надзвичайно делікатних справах».

Вона додала, що принаймні у 26 справах за участю священників УВКПЛ висловило стурбованість щодо справедливості кримінального судочинства.

Нагадаємо, миколаївські нардепи майже одноголосно підтримали заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ, у першому читанні, яким можуть припинити діяльність Української православної церкви так званого Московського патріархату.

Зазначимо, що з 1993 року Миколаївську єпархію УПЦ МП очолює митрополит Миколаївський та Очаківський Питирим. Після початку повномасштабного вторгнення РФ його просили озвучити позицію щодо війни.

У квітні 2022 року Вознесенська єпархія Української Православної Церкви (Московського патріархату) засудила російську агресію та закликали молитися за воїнів Збройних сил України.

В свою чергу Митрополит Миколаївський і Богоявленський Православної Церкви України Володимир підтримує заборону УПЦ (МП) на території країни, оскільки обшуки в храмах організації виявили її антиукраїнську діяльність.

Нагадаємо, що народні депутати зібрали більше, ніж 226 підписів, з вимогою до керівництва Верховної Ради поставити на голосування один із законопроєктів, що стосуються заборони УПЦ МП. До того голова Верховної Ради Руслан Стефанчук запевняв, що у цього питання немає необхідної підтримки в парламенті.

З початку 2023 року до квітня 2023 року 63 українські релігійні організації перейшли до Православної церкви України від Української православної церкви, канонічно пов’язаної з Росією, а загалом від початку повномасштабної війни до ПЦУ долучилися 277 релігійних громад.

На Миколаївщині у квітні 2023 року одна з церков офіційно перейшла з Московського патріархату до Православної церкви України.

Також повідомлялося, що на Миколаївщині повідомили підозру одному зі священників московського патріархату, який поширював матеріали в підтримку армії РФ.

Також раніше на Миколаївщині поліція викрила жительку Куцурубської громади, дружину настоятеля храму УПЦ (МП), яка поширювала в мережі пропагандистські матеріали, що виправдовують воєнні дії Росії в Україні.

В той же час 54% українців вважають, що Українську православну церкву московського патріархату необхідно заборонити.