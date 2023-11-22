Сучасна реальність вимагає від громад максимально швидко та ефективно адаптуватися до небезпек та втрат, зумовлених бойовими подіями. Степівська громада в Миколаївській області, на жаль, не стала виключенням. Росіяни неодноразово намагались обстріляти громаду, проте 18 жовтня ворог завдав найбільшого ракетного удару по населеному пункту Степівської громади.

Про те, які заходи були спрямовані на відновлення інфраструктури та надання компенсацій громадянам, та які кроки сьогодні громада робить у напрямку відновлення, читайте у матеріалі «НикВести».

До початку повномасштабного вторгнення на території Степівської громади проживали 9 тисяч 544 людини. Найбільш густонаселеними є села Степове — 1920 людей, Михайлівка — 1465 людей, Широколанівка — 1446 людей. Проте з початку повномасштабної війни станом на 1 листопада з громади виїхало 204 людини. Крім того, війна змусила переїхати до Степівської громади ще 869 людей з різних областей України.

Оцінка збитків пошкодженого майна громади

18 жовтня 2023 року росіяни з балістичної зброї завдали удару по населеному пункту Степівської громади. Влучання зафіксовано по закладу харчування в селі Степове. Під завалами загинула одна людина, і ще одна отримала поранення. Пошкоджено 5 обʼєктів інфраструктури комунальної власності громади, 9 обʼєктів інфраструктури державної власності ДП Племрепродуктор «Степове» та 75 приватних житлових будинків.

— На нашу Степівську громаду був приліт чотирьох «Іскандерів», внаслідок чого були зруйновані житлові будівлі мешканців нашої громади та соціальну сферу нашого Степового. В основному зруйнували торгові точки. Люди, які закупали продукти зараз трохи страждають від цього. Але життя потихеньку налагоджується, і ми трохи оговтуємось від цих наслідків, – розповів секретар Степівської сільської ради Віктор Федюк.

Загальна сума збитків 5 обʼєктів інфраструктури комунальної власності у Степовому становить 2 мільйони 910 тисяч 700 гривень, а саме:

Ліцей – 1 493 000 гривень,

Дитячий садок – 469 300 гривень,

Бібліотека – 726 400 гривень,

Степівська сільська рада – 122 000 гривень,

Амбулаторія – 100 000 гривень.

Зазнав руйнувань і дитячий будинок-інтернат, який належить Миколаївській обласній військовій адміністрації. Також постраждали обʼєкти інфраструктури, соціальної сфери, які належать державному підприємству «Степове»:

Кафе «Орхідея», їдальня

Будинок культури, дитячо-юнацька спортивна школа

Один гуртожиток

Адмінбудівля

Готельний комплекс

Будівельний магазин

У травні 2023 року секретар сільської ради Віктор Федюк видав розпорядження щодо створення комісії для обстеження та фіксації пошкоджень/руйнувань будівель та визначення вартості відновлення на території Степівської громади.

Пізніше рішеннями виконавчого комітету (від 18.05.2023 та 28.08.2023 року), було створено комісії з розгляду питань надання компенсацій за знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій та терористичних актів.

Фінансування робіт з відновлення

На засіданні сесії Степівської сільської ради, яка відбулась 7 листопада, було прийнято рішення про виділення коштів для відновлення об'єктів громади на загальну суму у 2 мільйони 810 тисяч 700 гривень. Ця сума розподіляється таким чином: 1 мільйон 567 тисяч 900 гривень з місцевого бюджету та 1 мільйон 242 тисячі 800 гривень з додаткової дотації з державного бюджету.

Відзначимо, що кошти були спрямовані на відновлення ключових об'єктів Степівської сільської територіальної громади до кінця 2023 року:

Степівський ліцей – 1 мільйон 493 тисячі гривень,

Степівський дитячий садок – 469 тисяч 300 гривень,

Степівський будинок побуту (бібліотека) – 726 тисяч 400 гривень,

Степівська сільська рада – 122 тисяч гривень.

Секретар Степівської сільської ради Віктор Федюк зазначає, що з резервного фонду ради на допомогу місцевим мешканцям, будинки яких постраждали від прильоту ракету, було виділено шифер та листи OSB.

Не менш важливою є підтримка від міжнародних донорів, таких як Данська благодійна організація та Червоний Хрест, які вже внесли вагому допомогу місцевому населенню. Це включає в себе не лише матеріальну, але і фінансову допомогу для тих, хто постраждав від російської агресії.

— Після прильотів до нашої громади приїхали міжнародні донори — данська благодійна організація і Червоний Хрест. Вони молодці, одразу видали людям речі першої потреби, будматеріали, продукти і теплі речі.​​ Також Червоний Хрест видав грошову допомогу людям, які постраждали від російської агресії, – розповів Віктор Федюк.

У планах на 2024 рік – додаткові виділення коштів на ремонтні роботи пошкоджених обʼєктів.

Стан укриттів

Окрім відновлення пошкоджених будівель інфраструктури, Степівська громада приділяє увагу також своїй безпеці. Робиться акцент на ремонт та обстеження укриттів цивільного захисту, з метою підготовки до можливих небезпек у майбутньому. Зараз на її території розташовано 13 захисних споруд цивільного захисту, включаючи комунальні, приватні та державні.

Обстеження, проведене станом на 1 жовтня 2023 року, показало, що три захисні споруди знаходяться в аварійному стані, і рекомендовано їх зняти з обліку. Решта укриттів перебувають у процесі ремонтних робіт.

Для відновлення укриттів були виділені кошти на різні об'єкти комунальної власності, такі як Степівський ліцей, Криничківське укриття, Широколанівське укриття та амбулаторія в селі Новокатеринівка.

Також рішенням сесії Степівської ради було виділено 625 тисяч гривень на виготовлення проектно-кошторисної документації для нового будівництва укриття на території Михайлівського ліцею Степівської сільської ради.

— Ми плануємо зробити укриття території Михайлівського ліцею. Це найбільший освітній заклад на території нашої Степівської громади. Ми вже замовили проектно-кошторисну документацію, на це виділили 625 тисяч гривень. Наразі до ліцею приїхала георозвідка і топографічна комісія. Коли проект буде готовий, ми будемо шукати партнерів чи благодійні фонди аби зробили нам укриття, – зазначив Віктор Федюк.

За словами секретаря сільради на будівництво одного укриття необхідно приблизно 5-8 мільйонів гривень. ​​

Також, на облаштування та проведення ремонтних робіт найпростішого укриття у Катеринівському ліцею виділені кошти у сумі 169 тисяч 548 гривень. На даний час по ліцею завершені ремонтні роботи.

На облаштування та проведення ремонтних робіт найпростішого укриття у Широколанівському ліцею виділені кошти у розмірі — 764 тисячі 118 гривень, наразі проводяться ремонтні роботи.

Також були виділені кошти на облаштування та проведення ремонтних робіт найпростішого укриття в Амбулаторії загальної практики сімейної медицини в селі Новокатеринівка, в сумі 534 тисячі 86 гривень.

Плани на наступний рік

Секретар Степівської сільської ради Віктор Федюк, оголосив плани на наступний рік щодо розвитку і відновлення спортивно-культурної інфраструктури в селищі. За його словами, рада має намір прийняти в комунальну власність два об'єкти: спорткомплекс та будинок культури, що належать державному підприємству «Степове».

Однак, відзначивши значні розміри та потребу у серйозному ремонті цих споруд, Віктор Федюк заявив про необхідність привертання додаткових коштів для реалізації планів.

— Для відновлення цих об'єктів нам необхідно значно інвестувати, і тут ми розраховуємо на підтримку громади, донорів та благодійних організацій,– зазначив секретар.

Він також додав, що у випадку успішного отримання об'єктів у власність громади, планується виділення коштів на розробку проектно-кошторисної документації. Це, за словами Федюка, стане ключовим етапом у привертанні інвестицій та донорської підтримки для подальшого відновлення та розвитку спортивно-культурних об'єктів селища.

Відновлення Степівської громади після воєнних подій – це завдання, що вимагає не лише матеріальних витрат, але й спільних зусиль всієї громади та підтримки з боку держави та міжнародних партнерів. Оскільки збитки, завдані ворогом, не лише в деякому сенсі обмежили життя мешканців, а й поклали великий фінансовий тиск на громаду.

Автор: Аліна Квітко, «НикВести»