У Миколаєві наступного року планують взятися за відбудову частини п'ятиповерхівки, в яку росіяни торік поцілили ракетою.

Про це йдеться у сюжеті програми «ФактиICTV».

У п'ятиповерхівці Миколаєва, яку російські окупаційні війська обстріляли в ніч проти 11 листопада, вже розібрано завали. Тоді ворожий обстріл забрав життя сімох мешканців будинку. Через рік після трагедії люди продовжують приносити квіти. Поки вхід до зруйнованих квартир закритий.

Заступник начальника департаменту ЖКГ Артем Сапожник розповідає, що зараз розробляється проектно-кошторисна документація, до робіт мають приступити наступного року.

«В наших планах є частковий демонтаж пошкодженої частини з подальшим відновленням конструктиву всього під’їзду. Тобто ми плануємо вийти на відновлення будинку до того вигляду, як він був до прильоту», — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що у п'ятиповерхівці Миколаєва, яку російські окупаційні війська обстріляли в ніч проти 11 листопада, на стіні зруйнованого будинку вцілів та продовжував працювати годинник.