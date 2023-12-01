Президент Латвії Едгардс Рінкевичс провів перемовини із польським колегою Анджеєм Дудою.

Про це він повідомив у соцмережі X.

За словами латвійського лідера, із Анджеєм Дудою вони обговорили питання східного кордону, ЄС і НАТО, підтримку України та ситуацію на польсько-українському кордоні.

«Розуміючи складність ситуації, я закликав до нормалізації перетину кордону, щоб не зашкодити поставкам товарів», — йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, що міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик звернувся з листом до Віце-прем'єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова з пропозиціями Варшави щодо розв’язання кризи на кордоні.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС Латвії Кріш’яніс Каріньш під час телефонної розмови з міністром з європейських питань в уряді Польщі Шимоном Шинковським вель Сенком закликав його шукати вихід із ситуації, що склалася на кордоні з Україною через протест польських перевізників, та висловив готовність допомогти.

Також, у четвер, 23 листопада, польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною. До цього польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску: «Гребенне — Рава-Руська», «Корчова — Краківець», «Дорогуськ — Ягодин».

Крім того, польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують проходження через пункти пропуску гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.

24 листопада Україна почала збирати дані для евакуації водіїв вантажівок, які застрягли на кордоні з Польщею. Вивозити будуть усіх, хто висловить таке бажання.