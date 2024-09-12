Місце зберігання відходів руйнації на міському полігоні Миколаєва. Фото: «МикВісті»

На Миколаївщині місце тимчасового зберігання відходів від руйнації на території Новобузької громади організували з порушеннями.

Про це повідомили у Екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Зазначається, що громадою прийняте рішення про створення місця тимчасового зберігання відходів від руйнувань на земельній ділянці площею 5 гектарів.

За результатами обстеження встановлено, що відповідне місце організовано відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2022 №1073:

менше 0,2 км від сільськогосподарських угідь;

місце тимчасового зберігання не облаштовано твердою та рівною основою, покритого шаром геомембрани;

не передбачено ділянки, призначеної для тимчасового зберігання, сортування оброблення;

існують місця з епізодично-розміщеними побутовими відходами.

«Наголошуємо, що відходи від руйнувань потрібно вивозити лише на спеціально обладнані майданчики, і не допускати їх змішування», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялос я, що на території Інгульської громади Миколаївщини створили місце тимчасового зберігання відходів від руйнувань. Однак там були виявлені недоліки, які не відповідають вимогам Постанови КМУ від 27.09.2022 року №1073.

Відходи руйнації на Миколаївщині

На кінець 2023 року Миколаївщина — серед шести областей, що найбільше засмічені відходами руйнації: вони займають територію в понад півмільйона метрів квадратних регіону. Зараз частина цих відходів зберігається на сміттєвих полігонах, ще частина — досі на місцях руйнації. Це завдає шкоди довкіллю області: відходи руйнації забруднюють воду, грунти, повітря. А тому постає питання їх професійної утилізації та повторної переробки для відбудови області, розповідається у статті «МикВісті» «Підняти з руїн: Як на Миколаївщині збираються позбуватися відходів руйнації?».

Станом на кінець листопада 2023 року будівельним сміттям, утвореним внаслідок обстрілів, було засмічено 57 гектарів території Миколаївської області. Водночас в Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва повідомляли, що до кінця 2023 року місто має отримати спеціальну установку для подрібнення відходів руйнації.

Протягом 2023 року у Миколаївській області визначили п’ять місць тимчасового зберігання відходів від руйнувань.

Водночас на території Миколаївської області збираються збудувати завод з переробки будівельних відходів, які утворилися внаслідок ворожих обстрілів. Передбачається, що завод працюватиме для переробки будівельних відходів двох областей: Миколаївської та Херсонської, сказав голова Шевченківської громади Олег Пилипенко. У Шевченківській громаді хочуть також зайнятися утилізацією небезпечних відходів руйнації, що містять азбест.

також повідомлялося, що у 2024 році Миколаїв очікує отримати техніку для переробки будівельного сміття, що утворилося внаслідок російських обстрілів будівель.

Станом на 1 липня 2024 року через російські обстріли на Миколаївщині утворилося майже 6 тисяч тонн будівельних відходів. Щоб забезпечити їх безпечне зберігання, у шести громадах області організовано спеціалізовані місця.