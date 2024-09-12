Будівництво магістрального водогону «Інгулець – Південне водосховище». Фото: Службу відновлення та розвитку інфраструктури.

Магістральний водогін «Інгулець — Південне водосховище» працює на повну потужність та забезпечує жителів Дніпропетровщини водою. Всі чотири гілки водогону запущено.

Про те, як будували водогон показали в сюжеті телеканалу «Рутана»

Запуск четвертої гілки водогону «Інгулець – Південне водосховище». Скриншот з відео. Запуск четвертої гілки водогону «Інгулець – Південне водосховище». Скриншот з відео.

В Дніпропетровській ОВА назвали це будівництво історичним та рекордним за темпами і масштабом. Його втілили за 11 місяців. Усі разом чотири трубопроводи здатні перекачувати 400 тисяч кубічних метрів води

«Новозбудований магістральний водогін працює на повну потужність. На Криворіжжі запущено останню нитку. ЇЇ протяжність — 26 кілометри», — розповідав начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він також розповів, що будівництво розпочали майже одразу після катастрофи на Каховській ГЕС. Роботи велися у цілодобовому режимі. 800 робітників працювали у три зміни.

«За рекордні 11 місяців втілений проєкт, на який мало б піти декілька років», — додав він.

У грудні 2023 року на 93% був готовий новий водогін, а в частину населених пунктів повернули водопостачання. Наразі вже чотири нитки труби діаметром 1200 та 1000 міліметрів качають воду в Південне водосховище. Далі КП «Кривбасводоканал» проводить очищення та надає централізовану послугу з водопостачання споживачам.

Будівництво магістрального водогону «Інгулець – Південне водосховище». Фото: Службу відновлення та розвитку інфраструктури. Будівництво магістрального водогону «Інгулець – Південне водосховище». Фото: Службу відновлення та розвитку інфраструктури. Будівництво магістрального водогону «Інгулець – Південне водосховище». Фото: Службу відновлення та розвитку інфраструктури.

Нагадаємо, що Миколаїв чекає початку будівуництва водогону з Нової Одес. В серпні 2024 року в Офісі Президента повідомили про рішення «прискорити початок будівництва» водогону.

Також президент України Володимир Зеленський доручив будувати новий водогін для забезпечення Миколаєва питною водою «по швидкому варіанту» — питна вода має бути до літа 2025 року. Уряд уже схвалив відповідну програму.

Як відомо, в останньому інтервʼю голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів журналістам, що завдяки оптимізації кошторису на будівництво водогону потрібно близько 3 мільярдів гривень. Хоча раніше мова йшла про суму від 4 до 8 мільярдів гривень.

Варто зазначити, що за два роки уряд не виділив коштів на будівництво нового водопроводу для забезпечення Миколаєва якісною водою. Про що свідчать зміни до постанови Кабміну №566, затверджені 29 квітня 2024 року, пишуть «МикВісті». Водночас у 2023 році на будівництво нових магістральних водогонів у Дніпропетровській області уряд спрямував 8,2 мільярдів гривень, а цьогоріч — 5,1 мільярдів гривень.

Під час конференції у Берліні перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання «МикВісті», заявив, що відсутність питної води у Миколаєві — одна з найбільших проблем в Україні, яку в найближчий час має вирішити держава.

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що кошти на будівництво нового водогону для Миколаєва мають виділити з резервного фонду державного бюджету.

Чому у березні у Миколаєві була солона вода?

Після пошкодженого дніпровського водогону Миколаїв на деякий час залишився без води. Згодом у мережі пустили солону воду з лиману, а сьогодні місто отримує річкову воду. За своєю якістю вона поступається дніпровській, однак все ж є кращою за лиманську. Таким чином майже півмільйонний Миколаїв отримує у свої домівки більш якісну технічну воду, йдеться в експлейнері «МикВісті» «Чому у Миколаєві знову солона вода? Пояснюємо».

Але з початку березня 2024 року миколаївці помітили, що якість води у кранах погіршилася — вона стала солонішою та набула більш жовтого кольору, ніж зазвичай.

Погіршення якості води у кранах містян комунальне підприємство «Миколаївводоканал» прокоментувало лише 15 березня. Там пояснили, що погіршення якості води «зумовлюють природні та техногенні фактори», а також додали, що «у таких складних питаннях немає простих і швидких рішень, але роботи у цьому напрямку тривають».

Виявилося, що державне підприємство «Кривбасшахтозакриття», що знаходяться вище за течією місця забору води для Миколаєва, скинуло в річку воду зі своїх відстійників. Дозвіл зробити це до 15 березня 2024 року йому надав Кабінет Міністрів України, про що свідчить відповідне розпорядження «Про скидання надлишків зворотних вод у річку Інгулець». Фактично мова йде про воду, яку після використання за допомогою технічних споруд підприємства повертають у річки у вигляді стічної, шахтної, кар'єрної чи дренажної води.

Однак головна умова цього дозволу від Кабміну — підприємство має дотримуватися індивідуального регламенту. Тобто вміст хлоридів (солей, — прим.) в Інгульці не повинен перевищувати гранично допустимої концентрації (ГДК) у 350 міліграм на кубічний дециметр (на літр, — прим.). Для цього шахтні води мають надходити в Інгулець разом із прісною водою, яка б розбавила їх та знизила відсоток мінералізації. Однак виявилося, що цей показник перевищено в понад 4 рази.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відреагував на останній матеріал «МикВісті» щодо його скандального рішення — дозволити скид шахтних вод держпідприємству «Кривбасшахтозакриття» у ріку, з якої отримує воду Миколаїв. Він провів нараду, на якій «доручив забезпечити безперебійну подачу технічної води до Миколаєва».

А у квітні 2024 року уряд України виділив 125,5 мільйонів гривень на водозабезпечення Миколаєва.