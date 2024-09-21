У Миколаївському зоопарку відзначили 19-річчя двох амурських тигриць

Тигриця з Миколаївського зоопарку, фото: Миколаївський зоопарк

У суботу, 21 вересня Миколаївський зоопарк відзначив день народження своїх мешканок — двох амурських тигриць Пенелопи та Агрипини.

Про це повідомили у зоопарку.

Тигрицям виповнилося 19 років, що є значним віком для цих тварин, адже в дикій природі вони живуть у середньому до 15 років.

Сестрички народилися саме в цьому зоопарку, де й провели все своє життя. Проте з віком їхні стосунки стали напруженими, і працівники були змушені розмістити тигриць у різних приміщеннях. Тепер вони по черзі перебувають у вольєрі або зимовому приміщенні, тож відвідувачі можуть бачити одну з них під час свого візиту.

— Для тигрів та левів в Миколаївському зоопарку побудовані вольєри з досить великою територією, природним ландшафтом, тінистими деревами, басейнами, в яких тигри дуже полюбляють купатись. Взимку дає про себе знати амурське походження наших кішок. Дуже полюбляють вони повалятися в снігу або навіть покататися на кризі замерзлого басейну, – кажуть в зоопарку.

Тигриці з Миколаївського зоопарку, фото: Миколаївський зоопарк Тигриці з Миколаївського зоопарку, фото: Миколаївський зоопарк

Тигриці з Миколаївського зоопарку, фото: Миколаївський зоопарк Тигриці з Миколаївського зоопарку, фото: Миколаївський зоопарк

За роки життя Агрипина народила 27 дітей, а Пенелопа — 20. Їхні потомки тепер мешкають у зоопарках по всьому світу. Загалом у Миколаївському зоопарку з 1978 року народилося близько 70 тигренят.

Нагадаємо, що 3 вересня у Миколаївському зоопарку відзначила свій 14 день народження антилопа канна, на імʼя Аля.