Аграрії з Миколаївщини подали найбільше заявок на отримання рукавів для зберігання зерна

Рукава для зберігання зерна, фото ілюстративне

На отримання рукавів для зберігання зерна, місткістю 200 тонн кожен, заявки в Державному аграрному реєстрі подали 2052 агровиробники. Найбільше надійшло заявок від фермерів з Миколаївської області.

Прийом заявок триває до 6 жовтня включно, нагадали у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що рукави призначені для агровиробників, які обробляють від 50 до 10 тисяч гектарів землі на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

На сьогодні найбільше заявок подали аграрії з Миколаївської області — 451, Харківської — 340 заявок та з Дніпропетровщини — 326 заявок, повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Він також наголосив, що одне із головних завдань — це допомога аграріям з прифронтових територій.

«Вони в складних обставинах уже третій рік засівають і збирають урожай та потребують підтримки зі зберіганням врожаю, адже ворог зруйнував їхню інфраструктуру», — зазначив міністр.

Нагадаємо, що програма видачі рукавів здійснюється за підтримки урядів Канади та Японії, австралійської благодійної організації Minderoo Foundation та USAID.

Раніше в Україні провели дослідження про вподобання аграріїв щодо техніки вітчизняного виробництва, на яку держава компенсує 25% у рамках політики «Зроблено в Україні». Найбільшу кількість української техніки придбали фермери з чотирьох областей зокрема з Миколаївщини.