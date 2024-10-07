Українці повертаються через бажання бути вдома, — опитування Міжнародної організації з міграції

Опитування Міжнародної організації з міграції, Фото: sud.ua

Майже 4,4 мільйона українців повернулися до свого звичного місця проживання.

Про це свідчать результати опитування та звіту про повернення населення в Україну від Міжнародної організації з міграції.

В основному люди повертаються до міста Києва, Харківської та Київської областей, при цьому більшість повернулися понад рік тому. Майже половина повернулися з інших областей України, при цьому 5% — обмірковують повторне переміщення.

Дослідники зазначили, що частка тих, хто повертається в Україну з-за кордону, з наміром залишитися довше ніж на місяць, становить 8%.

За результатами опитування, 26% респондентів розповіли, що головною причиною повернення стало «бажання бути вдома». Наступними в списку стали: бажання бути ближче до сім’ї та друзів; безпека; доступне житло; перспективи заробітку й працевлаштування. Для 19% опитаних, основною причиною переїзду стала відсутність можливості заробітку та стабільної роботи.

70% респондентів, які повернулися зазначили, що для подолання труднощів були змушені зменшити свої витрати. Так, більше половини, обмежили своє споживання комунальних послуг, витрачали свої заощадження, перейшли на більш дешеві продукти. Крім того, 40% — зменшили споживання їжі. Зазначається, що більше третини респондентів також зменшили витрати на здоров’я.

Методологія опитування

З 13 липня по 12 серпня 2024 року Міжнародна організація з міграції провела 17 раунд високорепрезентативної оцінки ситуації щодо внутрішнього переміщення населення в Україні. Дані, представлені в звіті були зібрані 51 реєстратором, за допомогою скринінгових телефонних інтерв'ю з 40 тисяч випадково відібраних респондентів та подальших інтерв'ю з 1488 ВПО, 1188 репатріантами та 1800 місцевими жителями з використанням методу комп'ютеризованого телефонного інтерв'ю та методу випадкового набору номера. Опитування охоплювало всі області України за винятком Криму і районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, які перебувають під тимчасовою окупацією.

Раніше «МикВісті» інформували, що в Миколаївської області працюють п’ять місць тимчасового поселення, в яких проживали 322 внутрішньо переміщені особи.