  • понеділок

    7 жовтня, 2024

  • 13.8°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 7 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 13.8° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Українці повертаються через бажання бути вдома, — опитування Міжнародної організації з міграції

Опитування Міжнародної організації з міграції, Фото: sud.uaОпитування Міжнародної організації з міграції, Фото: sud.ua

Майже 4,4 мільйона українців повернулися до свого звичного місця проживання.

Про це свідчать результати опитування та звіту про повернення населення в Україну від Міжнародної організації з міграції. 

В основному люди повертаються до міста Києва, Харківської та Київської областей, при цьому більшість повернулися понад рік тому. Майже половина повернулися з інших областей України, при цьому 5% — обмірковують повторне переміщення. 

Дослідники зазначили, що частка тих, хто повертається в Україну з-за кордону, з наміром залишитися довше ніж на місяць, становить 8%.

За результатами опитування, 26% респондентів розповіли, що головною причиною повернення стало «бажання бути вдома». Наступними в списку стали: бажання бути ближче до сім’ї та друзів; безпека; доступне житло; перспективи заробітку й працевлаштування. Для 19% опитаних, основною причиною переїзду стала відсутність можливості заробітку та стабільної роботи. 

70% респондентів, які повернулися зазначили, що для подолання труднощів були змушені зменшити свої витрати. Так, більше половини, обмежили своє споживання комунальних послуг, витрачали свої заощадження, перейшли на більш дешеві продукти. Крім того, 40% — зменшили споживання їжі. Зазначається, що більше третини респондентів також зменшили витрати на здоров’я. 

Методологія опитування

З 13 липня по 12 серпня 2024 року Міжнародна організація з міграції провела 17 раунд високорепрезентативної оцінки ситуації щодо внутрішнього переміщення населення в Україні. Дані, представлені в звіті були зібрані 51 реєстратором, за допомогою скринінгових телефонних інтерв'ю з 40 тисяч випадково відібраних респондентів та подальших інтерв'ю з 1488 ВПО, 1188 репатріантами та 1800 місцевими жителями з використанням методу комп'ютеризованого телефонного інтерв'ю та методу випадкового набору номера. Опитування охоплювало всі області України за винятком Криму і районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, які перебувають під тимчасовою окупацією.

Раніше «МикВісті» інформували, що в Миколаївської області працюють п’ять місць тимчасового поселення, в яких проживали 322 внутрішньо переміщені особи.

Останні новини про: статистика

З початку року на Миколаївщині виявили 17 випадків лептоспірозу — померло дві людини
У Баштанській лікарні у вересні на світ з’явилося 12 немовлят
Нові жителі Миколаївщини: минулого тижня народилося 108 немовлят

Читайте також:

новини

«Ми не знаємо — живий він чи ні, ми просто чекаємо». У Миколаєві пройшла чергова акція на підтримку військовополонених

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Паралельні світи у графіці»: у музеї Миколаєва представили виставку художника Комарницького

Даріна Мельничук
новини

Підрядник перейшов до реставрації історичного фасаду гімназії №2 у Миколаєві: наразі виконано майже 40% робіт

Юлія Бойченко
новини

У Корабельний район Миколаєва запустили автономні тролейбуси: мер особисто перевірив новий транспорт

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві планують встановити ще одну зупинку громадського транспорту на ПГУ за ₴371 тис.

Аліна Квітко

Останні новини про: статистика

Нові жителі Миколаївщини: минулого тижня народилося 108 немовлят
У Баштанській лікарні у вересні на світ з’явилося 12 немовлят
З початку року на Миколаївщині виявили 17 випадків лептоспірозу — померло дві людини

Єрмолаєв розповів, що головний архітектор Поляков «хитро підсунув» депутатам дозвіл на кіоски

Управління каналів річки Інгулець сплатило ₴1,2 млн збитків через забруднення повітря

7 годин тому

Миколаївська фехтувальниця Бондар у топ-8 турніру серії Satellite FIE

Головне сьогодні