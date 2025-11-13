Ціни зросли: у жовтні миколаївцям довелося більше витрачати на продукти, одяг і лікування

У жовтні миколаївцям довелося більше витрачати на продукти, одяг і лікування. Фото: Getty

Інфляція у Миколаївській області у жовтні 2025 року порівняно з вереснем становила 1,1%, тоді як середній показник по Україні становив 0,9%. Загалом Від початку року ціни в регіоні зросли на 7,2%.

Про це повідомили в Головному управлінні статистики у Миколаївській області.

Найпомітніше подорожчали продукти харчування та безалкогольні напої — у середньому на 1,5%. Зокрема, яйця зросли в ціні на 17,2%, сало — на 16,3%, гречка — на 13,7%, овочі — на 7,7%. Дещо піднялися ціни на хліб, олію, молочні продукти, м’ясо та рибу. Водночас подешевшали цукор (–8,3%), рис (–3,7%) та фрукти (–2,1%).

Тютюнові вибори подорожчали на 3,8%. Загалом ціни на тютюн та алкоголь продовжують швидко зростати.

Через осіннє похолодання миколаївці відчули зростання цін на одяг і взуття — у середньому на 4,6%. Взуття подорожчало на 7,5%, а одяг — на 2,2%.

Ціни у сфері транспорту загалом залишилися стабільними: паливо подорожчало лише на 0,1%, натомість проїзд у міжміських поїздах подешевшав на 6,3%.

Також у жовтні зросла вартість медичних послуг — амбулаторне лікування стало дорожчим на 1,7%.

Послуги зв’язку продовжують дорожчати: з початку року їхня ціна збільшилася майже на 11%.

Нагадаємо, раніше статистика показала, що Миколаївщина купує втричі більше, ніж продає: імпорт товарів зріс майже на 63%, тоді як експорт скоротився більш ніж на 22%. Негативне сальдо склало 43,8 мільйона доларів США.