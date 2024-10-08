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Знайшли та продали автомат: двох підозрюваних у торгівлі зброєю судять у Миколаєві

У Миколаєві суд відправив під варту двох підозрюваних у продажу зброї. Ілюстративне фото з відкритих джерелУ Миколаєві суд відправив під варту двох підозрюваних у продажу зброї. Ілюстративне фото з відкритих джерел

У Миколаєві суд відправив під варту двох підозрюваних у продажу зброї та набоїв. Чоловіки знайшли та продали автомат з набоями.

Про це повідомили у  Центральному районному суді Миколаєві.

За матеріалами справи, підозрювані знайшли автомат АК-74 з глушником та 30 набоями до нього, який забрали з собою. На початку жовтня цього року, підозрювані продали автомат та набої своєму знайомому за 36 тисяч гривень.

Підозрювані визнавали свою винуватість та просили  відпустити їх під домашній арешт. Однак суддя відправив їх під варту з можливістю внесення застави 242 тисяч 240 гривень та 121 тисячу 120 гривень відповідно.

Нагадаємо, що двом мешканцям Вознесенського району Миколаївщини повідомили про підозру у придбанні, зберіганні та збуті бойових припасів та вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу.

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