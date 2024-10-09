Через технічні неполадки відключилася високовольтна лінія між Україною та Молдовою
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- Альона Коханчук
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13:15, 09 жовтня, 2024
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Через технічні причини в південному регіоні України відключалася високовольтна лінія, що з’єднує енергосистеми України та Молдови.
Як повідомили у пресслужбі Міненерго, через відключення знизилась напруга на одному з енергетичних об'єктів.
Крім того, у цьому ж регіоні через технічні збої було знеструмлено обладнання підстанції та побутових споживачів, проте живлення було оперативно відновлено.
У центральному регіоні також фіксують зниження напруги на енергетичних об'єктах через технічні порушення.
Нагадаємо, що Южноукраїнськ хочуть прибрати з графіків відключень світла.
Під час зустрічі мера Южноукраїнська Валерія Онуфрієнка з профспілковим активом Південноукраїнської АЕС голова запевнив містян, що використовує усі ресурси для вирішення проблеми: проводить круглі столи з енергетиками, направляє звернення до обленерго та «Укренерго».
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