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У Миколаєві 10 жовтня не буде здійснюватися роздача питної води трамваєм та тролейбусом

У Миколаєві 10 жовтня не буде здійснюватися роздача води. Архівне фото «МикВісті»У Миколаєві 10 жовтня не буде здійснюватися роздача води. Архівне фото «МикВісті»

Завтра, 10 жовтня, у Миколаєві не буде здійснюватися роздача води трамваєм та тролейбусом. Через проведення запланованих робіт з обслуговування обладнання, води не буде на стаціонарній свердловині за адресою Андреєва-Палагнюка, 17.

Про це повідомляє Комунальне підприємство «Миколаївелектротранс».

Зазначається, що завтра також буде проводитись обробка всіх ємностей для очищеної води.

«Це вимушений крок, оскільки необхідно виконати заплановані регламентні роботи з обслуговування обладнання», — додали у повідомленні.

У підприємстві нагадали,  таку процедуру підприємство проводить кожного другого четверга місяця. Тож, найближчі дати планового обслуговування — 14 листопада та 12 грудня.

Впродовж цих днів можна скористатися іншими доступними місцями видачі очищеної води в місті, що працюють з 06:00 до 22:00.

Переглянути усі доступні пункти видачі води у місті, можна за посиланням: https://voda.mkrada.gov.ua/#/uk

Чому у березні у Миколаєві була солона вода?

Після пошкодженого дніпровського водогону Миколаїв на деякий час залишився без води. Згодом у мережі пустили солону воду з лиману, а сьогодні місто отримує річкову воду. За своєю якістю вона поступається дніпровській, однак все ж є кращою за лиманську. Таким чином майже півмільйонний Миколаїв отримує у свої домівки більш якісну технічну воду, йдеться в експлейнері «МикВісті» «Чому у Миколаєві знову солона вода? Пояснюємо».

Але з початку березня 2024 року миколаївці помітили, що якість води у кранах погіршилася — вона стала солонішою та набула більш жовтого кольору, ніж зазвичай. 

Погіршення якості води у кранах містян комунальне підприємство «Миколаївводоканал» прокоментувало лише 15 березня. Там пояснили, що погіршення якості води «зумовлюють природні та техногенні фактори», а також додали, що «у таких складних питаннях немає простих і швидких рішень, але роботи у цьому напрямку тривають».

Виявилося, що державне підприємство «Кривбасшахтозакриття», що знаходяться вище за течією місця забору води для Миколаєва, скинуло в річку воду зі своїх відстійників. Дозвіл зробити це до 15 березня 2024 року йому надав Кабінет Міністрів України, про що свідчить відповідне розпорядження «Про скидання надлишків зворотних вод у річку Інгулець». Фактично мова йде про воду, яку після використання за допомогою технічних споруд підприємства повертають у річки у вигляді стічної, шахтної, кар'єрної чи дренажної води. 

Однак головна умова цього дозволу від Кабміну — підприємство має дотримуватися індивідуального регламенту. Тобто вміст хлоридів (солей, — прим.) в Інгульці не повинен перевищувати гранично допустимої концентрації (ГДК) у 350 міліграм на кубічний дециметр (на літр, — прим.). Для цього шахтні води мають надходити в Інгулець разом із прісною водою, яка б розбавила їх та знизила відсоток мінералізації. Однак виявилося, що цей показник перевищено в понад 4 рази.

На відміну від миколаївських держекоінспекторів дніпровські не побачили перевищення вмісту хлоридів (солей) в Інгульці під час скиду в річку шахтних вод підприємствами Кривбасу.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відреагував на останній матеріал «МикВісті» щодо його скандального рішення — дозволити скид шахтних вод держпідприємству «Кривбасшахтозакриття» у ріку, з якої отримує воду Миколаїв. Він провів нараду, на якій «доручив забезпечити безперебійну подачу технічної води до Миколаєва».

А у квітні 2024 року уряд України виділив 125,5 мільйонів гривень на водозабезпечення Миколаєва.

Згодом стало відомо, що новий магістральний водогін для забезпечення Миколаєва водою прокладатимуть з Нової Одеси. Замовником робіт буде Служба відновлення і розвитку інфраструктури у Миколаївській області.

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