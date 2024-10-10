  • четвер

    10 жовтня, 2024

  • 22.6°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 10 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 22.6° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

По Миколаєву демонтували 13 білбордів та будок без дозволів

Демонтад бордів та МАФів у Миколаєві. Фото: Департамент внутрішнього фінансового контролюДемонтад бордів та МАФів у Миколаєві. Фото: Департамент внутрішнього фінансового контролю

У різних районах Миколаєва демонтували 10 білбордів та три тимчасові споруди (МАФи), які не мали дозвільних документів.

Про це повідомили у Департаменті внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції.

В департаменті зазначають, що демонтаж таких об'єктів є важливим кроком для безпеки, покращення естетичного вигляду нашого міста та запобігання хаотичній забудові.

Демонтад бордів та МАФів у Миколаєві. Фото: Департамент внутрішнього фінансового контролюДемонтад бордів та МАФів у Миколаєві. Фото: Департамент внутрішнього фінансового контролю
Демонтад бордів та МАФів у Миколаєві. Фото: Департамент внутрішнього фінансового контролюДемонтад бордів та МАФів у Миколаєві. Фото: Департамент внутрішнього фінансового контролю
Демонтад бордів та МАФів у Миколаєві. Фото: Департамент внутрішнього фінансового контролюДемонтад бордів та МАФів у Миколаєві. Фото: Департамент внутрішнього фінансового контролю
Демонтад бордів та МАФів у Миколаєві. Фото: Департамент внутрішнього фінансового контролюДемонтад бордів та МАФів у Миколаєві. Фото: Департамент внутрішнього фінансового контролю

Нагадаємо, що приватне підприємство «Інвестиційна група «Віпос» звернулося до міської ради з проханням анулювати дозволи на використання рекламних конструкцій. 

Також нагадаємо, що у Миколаєві протягом 2023 року знесли більше 120 рекламних об'єктів.

Останні новини про: Миколаївська міська рада

У Миколаєві обговорили будівництво геріатричного пансіонату і соціального містечка з допомогою данських партнерів
По 20 та 30 тисяч гривень: у Миколаєві збільшили суми виплат пораненим та сім'ям загиблих від обстрілів
Ракетна атака по Миколаєву: ударною хвилею вибило вікна у навчальному закладі

Читайте також:

новини

Росія завдала подвійного удару по Миколаєву

Олена Козубовська
новини

Вчителька зі Снігурівки, яка очолила школу на Херсонщині, отримала підозру від СБУ

Аліса Мелік-Адамян
новини

Головний архітектор Миколаєва звернувся до Креміня, щоб оштрафувати компанію за російськомовну рекламу «руської бані»

Олена Козубовська
новини

Керівники басейну «Зоря» звільнилися після розслідування про «липові» чеки

Олена Козубовська
новини

Рада остаточно перейменувала Южноукраїнськ — тепер він Південноукраїнськ

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Миколаївська міська рада

Ракетна атака по Миколаєву: ударною хвилею вибило вікна у навчальному закладі
По 20 та 30 тисяч гривень: у Миколаєві збільшили суми виплат пораненим та сім'ям загиблих від обстрілів
У Миколаєві обговорили будівництво геріатричного пансіонату і соціального містечка з допомогою данських партнерів

«Автострада» отримала підряд на будівництво тепломережі в Миколаєві за майже пів мільярда гривень

Вчителька зі Снігурівки, яка очолила школу на Херсонщині, отримала підозру від СБУ

6 годин тому

Вознесенське комунальне підприємство «Регспод» виграло конкурс і стягуватиме плату за паркування по місту

СУСПІЛЬСТВО

Альона Коханчук

Головне сьогодні