По Миколаєву демонтували 13 білбордів та будок без дозволів

Демонтад бордів та МАФів у Миколаєві. Фото: Департамент внутрішнього фінансового контролю

У різних районах Миколаєва демонтували 10 білбордів та три тимчасові споруди (МАФи), які не мали дозвільних документів.

Про це повідомили у Департаменті внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції.

В департаменті зазначають, що демонтаж таких об'єктів є важливим кроком для безпеки, покращення естетичного вигляду нашого міста та запобігання хаотичній забудові.

Демонтад бордів та МАФів у Миколаєві. Фото: Департамент внутрішнього фінансового контролю Демонтад бордів та МАФів у Миколаєві. Фото: Департамент внутрішнього фінансового контролю

Демонтад бордів та МАФів у Миколаєві. Фото: Департамент внутрішнього фінансового контролю Демонтад бордів та МАФів у Миколаєві. Фото: Департамент внутрішнього фінансового контролю

Нагадаємо, що приватне підприємство «Інвестиційна група «Віпос» звернулося до міської ради з проханням анулювати дозволи на використання рекламних конструкцій.

Також нагадаємо, що у Миколаєві протягом 2023 року знесли більше 120 рекламних об'єктів.