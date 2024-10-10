По Миколаєву демонтували 13 білбордів та будок без дозволів
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- Альона Коханчук
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14:11, 10 жовтня, 2024
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У різних районах Миколаєва демонтували 10 білбордів та три тимчасові споруди (МАФи), які не мали дозвільних документів.
Про це повідомили у Департаменті внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції.
В департаменті зазначають, що демонтаж таких об'єктів є важливим кроком для безпеки, покращення естетичного вигляду нашого міста та запобігання хаотичній забудові.
Нагадаємо, що приватне підприємство «Інвестиційна група «Віпос» звернулося до міської ради з проханням анулювати дозволи на використання рекламних конструкцій.
Також нагадаємо, що у Миколаєві протягом 2023 року знесли більше 120 рекламних об'єктів.
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