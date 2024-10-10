Затримали ще пʼятьох підозрюваних у підпалах авто ЗСУ та релейних шаф Укрзалізниці на Київщині та Одещині
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- Марія Хаміцевич
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15:19, 10 жовтня, 2024
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Правоохоронці затримали ще п’ятьох людей, яких підозрюють у підпалі авто Сил оборони та об’єктів Укрзалізниці на Київщині та в Одесі.
Як повідомили у Службі безпеки України, вони діяли на замовлення російських спецслужб і були завербовані через телеграм-канали, де шукали «легких грошей».
Зокрема, на Київщині затримали двох людей, які підпалили релейну шафу Укрзалізниці.
Зазначається, що один з них — рецидивіст із Луганщини, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю та хуліганство. До цієї діяльності на користь країни-агресора він залучив 16-річного спільника — студента технічного училища.
Надалі вони готувалися продовжити серію підпалів на залізничних обʼєктах, щоб порушити логістику Сил оборони, йдеться в повідомленні.
Також в Одесі по «гарячих слідах» затримали трьох місцевих жителів, які підпалили військовий мікроавтобус та сигнальне обладнання на залізничній колії в районі обласного центру. Правоохоронці затримали їх під час підготовки до наступного підпалу.
Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 15, частиною 2 статті 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).
Дії двох одеських підпалювачів додатково кваліфікували за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.
Вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що на Одещині правоохоронці затримали чотирьох осіб, яких підозрюють у підпалі мікроавтобусів та позашляховиків українських захисників.
Також у Миколаєві суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою для двох підозрюваних у підпалі автомобілів ЗСУ. Вони погодилися на пропозицію представника РФ за гроші
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