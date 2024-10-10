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Затримали ще пʼятьох підозрюваних у підпалах авто ЗСУ та релейних шаф Укрзалізниці на Київщині та Одещині

Правоохоронці затримали ще п’ятьох людей, яких підозрюють у підпалі авто Сил оборони та об’єктів Укрзалізниці на Київщині та в Одесі. 

Як повідомили у Службі безпеки України, вони діяли на замовлення російських спецслужб і були завербовані через телеграм-канали, де шукали «легких грошей».

Зокрема, на Київщині затримали двох людей, які підпалили релейну шафу Укрзалізниці.

Зазначається, що один з них — рецидивіст із Луганщини, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю та хуліганство. До цієї діяльності на користь країни-агресора він залучив 16-річного спільника — студента технічного училища.

Надалі вони готувалися продовжити серію підпалів на залізничних обʼєктах, щоб порушити логістику Сил оборони, йдеться в повідомленні.

Також в Одесі по «гарячих слідах» затримали трьох місцевих жителів, які підпалили військовий мікроавтобус та сигнальне обладнання на залізничній колії в районі обласного центру. Правоохоронці затримали їх під час підготовки до наступного підпалу.

Затримано ще п'ятьох підозрюваних у підпалі авто ЗСУ на Київщині та в Одесі, фото: СБУЗатримано ще п'ятьох підозрюваних у підпалі авто ЗСУ на Київщині та в Одесі, фото: СБУ
Затримано ще п'ятьох підозрюваних у підпалі авто ЗСУ на Київщині та в Одесі, фото: СБУЗатримано ще п'ятьох підозрюваних у підпалі авто ЗСУ на Київщині та в Одесі, фото: СБУ

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 15, частиною 2 статті 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Дії двох одеських підпалювачів додатково кваліфікували за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затримано ще п'ятьох підозрюваних у підпалі авто ЗСУ на Київщині та в Одесі, фото: СБУЗатримано ще п'ятьох підозрюваних у підпалі авто ЗСУ на Київщині та в Одесі, фото: СБУ
Затримано ще п'ятьох підозрюваних у підпалі авто ЗСУ на Київщині та в Одесі, фото: СБУЗатримано ще п'ятьох підозрюваних у підпалі авто ЗСУ на Київщині та в Одесі, фото: СБУ
Затримано ще п'ятьох підозрюваних у підпалі авто ЗСУ на Київщині та в Одесі, фото: СБУЗатримано ще п'ятьох підозрюваних у підпалі авто ЗСУ на Київщині та в Одесі, фото: СБУ

Нагадаємо, що на Одещині правоохоронці затримали чотирьох осіб, яких підозрюють у підпалі мікроавтобусів та позашляховиків українських захисників.

Також у Миколаєві суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою для двох підозрюваних у підпалі автомобілів ЗСУ. Вони погодилися на пропозицію представника РФ за гроші

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