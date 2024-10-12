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У Миколаєві зафіксували черговий температурний рекорд

У Миколаєві зафіксували черговий температурний рекорд. Фото для ілюстрації: apostrophe.uaУ Миколаєві зафіксували черговий температурний рекорд. Фото для ілюстрації: apostrophe.ua

У пʼятницю, 11 жовтня, в Миколаєві зафіксували черговий осінній температурний рекорд. Температура повітря досягла абсолютного максимуму для цього дня.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з метеорології.

Максимальна температура досягла значення +27,0°С. Попередній рекорд для цього дня зафіксували в 1998 році, він становив +25,4°С.

В Гідрометцентру також нагадали, що абсолютний максимум температури повітря за увесь період спостережень по Миколаєву і по області зафіксували 16 липня 2024 року — +41,6°.

Крім того 1 та 2 липня 2024 року у Миколаєві та деякий інших містах побили температурні рекорди за весь час спостережень. 1 липня у Миколаєві стовпчик термометра піднявся до 36,9°С, а 2-го числа повітря прогрілося до +37,3°C. 

Також нагадаємо, що у 2023 році температурні рекорди у Миколаєві фіксували двічі: у січні (понад 15°С) та у серпні (до 36°С). У січні через аномально теплу для цього місяця погоду навіть розквітли перші проліски у Миколаївському зоопарку.

Нагадаємо, що 21 липня стало найспекотнішим днем за всю історію спостережень у світі. Середня глобальна температура приземного шару повітря в неділю досягла 17,09 градусів за Цельсієм (62,76 градусів за Фаренгейтом).

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